Escuelas de Verano: si llueve, los chicos de Bajo Tala tienen que caminar porque el colectivo no llega al barrio

Los chicos del barrio Bajo Tala asisten al programa Escuelas Abiertas de Verano, pero los días que llueve tienen dificultades con el transporte y no porque el camino esté en malas condiciones sino porque la empresa de transporte teme que el colectivo se atasque en el barro, porque "no puede dar la vuelta".

Este viernes les pasó: al mediodia, cuando los llevaban de regreso, los bajaron junto a las maestras en el camino de acceso a Papel Prensa, que está pavimentado. Por suerte en ese momento no llovía. Cantando, caminaron hasta el colegio.

"Loa dejan allí porque el camino tiene una sola mano, de tosca; el colectivo es grande y no tiene cómo dar vuelta. Ya no sabemos que hacer para que nos escuchen. Notas hemos llevado varias: cómo vecino, como Comisión de Fomento, hemos hablado en el Consejo Escolar, de todo", dijo una madre a La Opinión.

Para los chicos del Bajo Tala, la colonia de verano empieza alrededor de las 8.00 en la escuela 45 Bajo de los Fósiles. Allí desayunan y esperan, junto a sus maestras, que llegue el colectivo que los llevará hasta Mansa Lyfe, donde disfrutan del río y los juegos al aire libre. Al mediodía, el colectivo los lleva de regreso al colegio, donde almuerzan.

Si antes de que sean las 8.45 llovió, ya saben que no tendrán actividad en la costa sampedrina: el colectivo no va a entrar. Si, como sucedió este viernes, comienza a llover cuando ya están en Mansa, deberán caminar alrededor de tres kilómetros para volver al establecimiento.

"Como esta mañana estaba lindo, la colonia no se suspendió y los llevaron. Pero como después llovió, el colectivo los dejó ahí, en el camino de Papel Prensa", contó una madre. "Son como 30 cuadras, los padres los van a buscar si llueve; esta vez ya no llovía y caminaron con las maestras", agregó.

El camino está entoscado hasta la escuela, aseguran. Remises y ambulancias pueden llegar, ahora, al menos, hasta esa zona, aunque al resto del barrio no y esas quejas son constantes, al punto de que en el Concejo Deliberante fue aprobado un proyecto de resolución para que el gobierno intervenga y mejore las condicions de transitabilidad.

"Esto pasa todo el año con los chicos que van a la secundaria", aseguraron desde el Bajo Tala. "Si llueve un poco, el colectivo no entra. Una vez los trajeron y se encajó. El camino está bastante bueno, está entoscado, pero el colectivo es grande y no puede dar la vuelta", relataron y agregaron "Si alguno se aviva y llevó una bolsita, bien; si no, se les moja todo".

"Comparto y agradezco que los niños de Bajo Tala tienen escuelita de verano y un trasporte que los lleva y los trae hasta la escuela 45, siempre y cuando no llueva", señaló la madre que se comunicó con La Opinión para exponer la situación