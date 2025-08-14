Escudo de potencia encontrado en la vía pública
“Hola, lo encontré el lunes en Caseros y Salta. No pertenece al gimnasio que hay en dicha dirección. Tiene iniciales. Que se comuniquen a este número”, escribieron. Contacto 3329 467350.
