Concejales de la oposición y representantes de los sindicatos municipales discutieron en la reunión de la comisión de Peticiones de este lunes, al punto de que tuvieron que suspender el encuentro porque el debate se puso tenso y violento.

Juan Cruz Acosta, Raúl "Chipi" Benítez (STM), Gustavo Gauna (ATE) y Walter Belesi (UPCN) estaban en la sala cuando los ediles de la oposición llegaron a la reunión. Desconocían que estarían presentes, por lo que el encuentro ya comenzó complicado.

Los referentes sindicales habían ido para evacuar dudas sobre el proyecto de ordenanza del bloque La Libertad Avanza que propone permitir que los empleados municipales elijan continuar en IOMA o pasarse a otra obra social.

El intercambio de pareceres se puso tenso y hubo cruces de palabras a los gritos, insultos y hasta alguna que otra invitación a "resolver las cosas afuera, de otra manera", que por suerte no prosperó.

La concejala Viviana Riquelme, tras ser increpada, decidió irse de la reunión, mientras la discusión siguió a los gritos.

Ni las consideraciones normativas que quiso exponer la concejala de la UCR Paola Basso ni los débiles intentos de la presidenta de la comisión, Candelaria Cuscuela, para calmar las aguas alcanzaron.

En un momento, Martín Rivas de un lado y Acosta y Benítez del otro acapararon el debate con ruidosos epítetos entre sí y todo se desbandó.

Cuando Rivas les preguntó "¿ustedes a quiénes representan?", se complicó aún más. "Fue un papelón", dijeron varios de los presentes, sorprendidos por el grado de virulencia en una reunión de comisión de la que participaban, además, otros ediles que no forman parte pero suelen ir como oyentes.

Consultado sobre la reunión, el concejal Mauro de Rosa, autor del proyecto, informó que tras explicar algunos puntos del expediente los sindicatos “sin siquiera analizar con tiempo el ida y vuelta plantearon de entrada que era una locura, que IOMA prestaba un buen servicio”.

"Yo Les pregunté si venían a enriquecer el debate o a decirnos lo que tenemos que hacer, porque eso no corresponde", dijo De Rosa.

La tensión fue in crescendo. Los sindicalistas cuestionaron a De Rosa y a su bloque, que representa al presidente Javier Milei en San Pedro, con alusiones a las políticas implementadas en el orden nacional y no hubo regreso a la calma.

"Llevaron la discusión a otro lugar", se quejó De Rosa. Rivas coincidió: "Surgen dudas legales que son válidas y que hay que estudiarlas, pero los sindicalistas fueron con chicanas al Gobierno nacional a defender a IOMA en lugar de concentrarse en el beneficio del empleado municipal".

Uno de los que respondió en duros términos fue Raúl "Chipi" Benítez, cuya vehemencia en este tipo de reuniones es conocida por estar siempre al límite.

Le espetó a Rivas que quizás como él no es oriundo de San Pedro no estaba al tanto de que fueron los municipales los que enfrentaron a IOMA cuando hubo un extendido corte de servicio.

No fue lo único que le dijo y las respuestas se escucharon en un tenor similar. La discusión fue de menor a mayor al punto de que hubo que dar por terminada la reunión para evitar la escalada.

El expediente, mientras tanto, lejos está de alcanzar algún acuerdo que permita dictaminar para que vaya a votación al recinto.

"El proyecto es para que los empleados tengan la posibilidad de elegir o no si seguir en IOMA o no, que tengan la posibilidad de elegir", dijo De Rosa y lamentó que no pudieran seguir con el resto de los temas que estaban previstos en la comisión.