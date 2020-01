Escándalo de la balanza: pesaje gratis porque no estaba "el muchacho que cobra"

A más de 20 días del asalto a una empleada municipal que reveló la precaria modalid de rendición del dinero que se recauda a través del pesaje de camiones en la balanza pública ubicada en camino Crucero General Belgrano, este viernes el Estado local no recaudó porque, por circunstancias que se desconocen, decidieron no cobrar.

La Opinión llegó al predio en horas del mediodía. Un empleado municipal, dependiente del área de Inspección de la Secretaría de Seguridad, a cargo del pesaje de camiones, informó que no estaban pesando, es decir que no cobraban el canon.

El gobierno tiene la obligación de percibir el gravamen, porque así lo establecen las ordenanzas fiscal e impositiva que definen el tributo y disponen el monto, que desde el 1 de enero pasó de 200 a 250 pesos por cada camión. Sin embargo, este viernes decidieron no hacerlo

"¿Pidieron autorización? No se puede ingresar, no tengo autorización", dijo un empleado municipal en ojotas y bermudas que atendió a La Opinión en el predio. "No están pesando. No le puedo dar información. No tengo orden para dejar pasar a nadie", agregó.

Los camiones ingresaban al predio, pero se iban sin pesar y sin pagar el canon vigente. "Hoy no me cobraron, no sé por qué", dijo un camionero e informó que "ayer le cobraron a un compañero, con el mismo recibo", es decir con la misma modalidad que el propio gobierno calificó de "desprolija".

"Vengan todos los días, así no cobran", bromeó un camionero de Roque Pérez que estuvo hace unos días y le cobraron, según dijo, con la misma modalidad vigente. "No está el muchacho que cobra", dijo el transportista, que viaja tres veces por semana a San Pedro, y agregó: "Pero no falta nunca ese".

En efecto, el ticket que mostró a este medio señala que el lunes 13 de enero pasado, que lleva el número 72062, es igual a los que se utilizaban con la modalidad que explico el director de Rentas, Herán Abatángelo, cuya área procuraba modificar para mejorar.

"No está el muchacho que cobra" fue la insólita respuesta que le dieron a ese chofer este viernes para informarle que hoy pasaría sin pagar la tasa por "pesaje de camiones o camionetas que trasporten bienes" que San Pedro cobra con especial interés a los camiones areneros.

En la cabina se veían varios empleados municipales, además del inspector en ojotas y bermudas que dialogó con este medio, que finalmente pudo ingresar al predio gracias a la autorización del secretario de Seguridad, Eduardo Roleri.