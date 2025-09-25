La policía acudió este jueves por la madrugada a las calles Ansaloni y Fray Cayetano Rodríguez para aprehender a un hombre de 47 años que momentos antes había ingresado al patio de una vivienda de la zona.

Ads

El dueño de la casa, un vecino de 43 años, dio aviso al 911 tras retener al sujeto luego de encontrarlo dentro de su domicilio y además, recibir amenazas.

Los elementos secuestrados.

Los efectivos, que ya lo habían visto previamente merodeando por el barrio, pero no lograron identificarlo porque en esa ocasión el sujeto logró escapar, llegaron al lugar, lo aprehendieron y secuestraron unos guantes sintéticos negros, un teléfono celular y una gorra de lana que se le habían caído cuando huyó la primera vez.

Ads

El hombre fue alojado en el sector de calabozos de la Comisaría local y permanece a disposición de la Justicia. Interviene la fiscalía en turno.

Puede interesarte

Ads