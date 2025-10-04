Durante la tarde de este viernes un llamado telefónico a la Comisaría por parte del sereno de la fábrica Alimentaria San Pedro, ubicada en calle Eduardo Depietri al 400, alertó sobre la presencia de ladrones.

Ads

Personal policial se presentó en el lugar, donde aprehendió a un hombre de 30 años que había logrado ingresar al establecimiento.

El individuo fue interceptado cuando intentaba escapar con elementos de hierro que, según las investigaciones, había sustraído previamente del interior de la planta, tras haber saltado el tapial perimetral.

Ads

La situación fue informada a la Fiscalía, que dispuso la notificación de la causa correspondiente. El aprehendido fue alojado en el sector de calabozos, a la espera de la primera remisión ante la sede fiscal para continuar con el proceso judicial pertinente.

Puede interesarte

Ads