Entró a robar a Alimentaria San Pedro y lo detuvieron
Logró escalar el tapial perimetral para ingresar al establecimiento. La policía fue alertada e inmediatamente pudo dar con él. Se había apoderado de algunos elementos, especialmente hierro. Quedó alojado en la Comisaría.
Durante la tarde de este viernes un llamado telefónico a la Comisaría por parte del sereno de la fábrica Alimentaria San Pedro, ubicada en calle Eduardo Depietri al 400, alertó sobre la presencia de ladrones.
Personal policial se presentó en el lugar, donde aprehendió a un hombre de 30 años que había logrado ingresar al establecimiento.
El individuo fue interceptado cuando intentaba escapar con elementos de hierro que, según las investigaciones, había sustraído previamente del interior de la planta, tras haber saltado el tapial perimetral.
La situación fue informada a la Fiscalía, que dispuso la notificación de la causa correspondiente. El aprehendido fue alojado en el sector de calabozos, a la espera de la primera remisión ante la sede fiscal para continuar con el proceso judicial pertinente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión