Entregarán medicación a Karen Rodríguez, la paciente oncológica del video que se viralizó

Karen Rodríguez tiene 39 años y se encuentra en tratamiento oncológico luchando contra un cáncer de mama. Este miércoles, se viralizó un video en el que pide ayuda para conseguir la medicación que el Estado debe garantizarle. Al mediodía, desde Salud le confirmaron que la medicación se encuentra en faltante pero que este jueves la conseguirán.

"No tengo obra social, no tengo trabajo, estoy sola, tengo dos hijas menores y no la puedo comprar porque es imposible acceder a comprarla", explicó Rodríguez en un video de un minuto y medio que se difundió rápidamente en las redes sociales y que llegó a medios nacionales.

El peregrinar de Karen comenzó en 2016. En septiembre debió ser operada de un tumor. Sin dinero para costear el expansor que necesitaba, sus vecinos del barrio Futuro organizaron una pollada para devolver los 16.000 pesos que, anónimamente, un vecina puso de su bolsillo para que la paciente pueda acceder a la intervención. Ese día vendieron 323 pollos.

En febrero de 2017, la mujer acudió a La Opinión para contar que por "faltante" estaba a punto de interrumpir el tratamiento. “Yo estoy tomando Tamoxifeno y Leuprolide. Estaba tramitando la medicación en el Banco de Drogas por medio del Hospital. Pero tengo hasta el lunes y después no tengo más para tomar. La chica que me tramitaba estaba de vacaciones y la que pusieron no sabe cómo hacerlo”, contó en Sin Galera ese mes.

Por la repercusión mediática del caso, esa semana el secretario de Salud y el intendente Salazar viajaron al Ministerio de Salud para reunirse con quien gestionaba las licitaciones de medicamentos en Nación. Pero los problemas para suministrar remedios oncológicos a pacientes que ven interrumpidos sus tratamientos continúan.

En junio de este año, Rodríguez debió someterse a una nueva intervención para que le coloquen una prótesis definitiva que costaba 20.000. Esta vez por su propia cuenta, organizó una pollada para recaudar fondos. El 6 de junio, el Municipio le otorgó un subsidio de 10.000 pesos por única vez pedido al ejecutivo por la secretaria de Desarrollo Humano, Karina Chiarella.