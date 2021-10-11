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lunes, octubre 11, 2021
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Entrega de escrituras: uno por uno, quiénes son los beneficiarios del Plan de Regularización Dominial

Este martes, el intendente encabezará un acto en el club Los Andes para entregar escrituras a familias de los barrios San Francisco, 66 Viviendas, 104 Viviendas y Fonavi. Uno por uno, los beneficiarios que recibirán la documentación que acredita su condición de propietarios.

Información General
En julio pasado hubo firma de escrituras, también en Los Andes, con funcionarios de Provincia.
En julio pasado hubo firma de escrituras, también en Los Andes, con funcionarios de Provincia. Foto: Prensa Municipalidad.

 

El Gobierno municipal anunció que este martes habrá un acto en el que harán entrega de cientos de escrituras a vecinos que tramitaron esa documentación en el marco del Plan de Regularización Dominial.

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Será a las 11.00 de la mañana en la sede del club Los Andes, y según anunció la Municipalidad corresponden a los barrios San Francisco de Asís, 66 viviendas, 104 Viviendas y Fonavi.

El listado de beneficiarios, según los registros públicos obrantes, es el siguinte:

BARRIO 104 VIVIENDAS

RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
GIMENEZ, CARMEN OFELIA
MOLINA, LIDIA BEATRIZ

BARRIO 140 VIVIENDAS

MOLINA, LIDIA BEATRIZ – SANCHEZ, CLAUDIO JOSE

BARRIO 168 VIVIENDAS

FORMICA, RUBEN RENE
ANSALONI, HUGO ATILIO
MALLO, JESICA SOLEDAD
DIAMANTI, MARTA IRENE
ZARATE, SUSANA AMELIA
MENDOZA, PAOLA VIVIANA
CAFARELO, ANGEL SAMUEL – VALLEJOS, MARLI ELIZABETH
BULTRI, ETEL SILVINA
ROSSI, ELISA LUCIA
PEREYRA, EMILCE CAROLINA – SERRA, DIEGO SIMON
GONZALEZ, FEDERICO ANDRES – SANCHEZ, BETIANA PAOLA
MONDURI, CLAUDIO EZEQUIEL – RUBIANES, LUCIANA VERÓNICA

BARRIO 66 VIVIENDAS
FICIARA, MARCELA BEATRIZ
BORDA, SILVIA RAQUEL – DUZAC, MARIO
PAZ, LARA VALENTINA
CUELLO, WALTER RAUL – LOPEZ, CLAUDIA GABRIELA
PIQUIONI, MARIA ALEJANDRA – ZUBIETE, HECTOR RAUL
CACERES, MIRTA LILIANA
FOCHI, ALEJANDRA VICTORIA
BANEGAS, ANDREA CRISTINA
FRANCHINI, MARIELA INES – ZAMUDIO, GERARDO MATIAS
PAZ, JUAN JOSE – RIOS, STELLA MARIS
ISLA, ELIANA EMILCE
BLANCO, BETIANA
MELGAR, MARIO MARCELO – POSADAS, NOEMI IVONNE AURELIA
CUELLO, CAROLINA EUGENIA
NOAT, VALERIA BEATRIZ – TETTAMANTI, GUSTAVO JAVIER
GONZALEZ, NORA BEATRIZ
MASTROIANNI, MARCELO AUGUSTO – ORTIZ, ALEJANDRA MACARENA
IBARROLA, NORMA GRACIELA
CASTAÑARES, FERNANDA BEATRIZ – RODRIGUEZ, LUIS GABRIEL
BE, MARIA DE LOS ANGELES
SACK, MARIO GASTON
RUSSO, ALEJANDRA MABEL
DOMINGUEZ, LILIANA ALICIA
PORTILLO, SEBASTIAN GABRIEL – TAU, MONICA BEATRIZ
GOMEZ, NORMA BEATRIZ
FERNANDEZ, FLORINDA
CARAMUN, LUIS HECTOR
MENEGONI, GUSTAVO DARIO
BARRIENTOS, MIGUEL ANGEL
SBERT, VIVIANA GRACIELA
GIOVANETTONI, HUGO FABIO – VELASQUEZ, PATRICIA ALEJANDRA
TRAPANI, BLANCA BEATRIZ
ROSALES, ZULMA TERESA
PIATTI, JONATAN EDUARDO
CABALLERO, SUSANA BEATRIZ – CARMONA, ANDRES

INSTITUTO DE LA VIVIENDA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

COTERA, LILIANA MABEL
NOVELLA, LUCIA DELIA
AYALA, KARINA ALEJANDRA – ESCOBAR, JUAN ANTONIO
RAMOS, CLARA ALEJANDRA
GUTIERREZ, JESICA ANAHI
CASERES, MONICA PATRICIA
KRISPIEN, DANIEL CRISTIAN – SALMOIRAGHI, MYRIAN ADRIANA
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA
RODRIGUEZ, STELLA MARIS
OJEDA, NORMA BEATRIZ
GIMENEZ, MARIELA HORTENCIA
CAMBRONERA, DOMINGA ISABEL
ARCE, TAMARA LUCRECIA – CRISPIEN, ERNESTO FABIAN
CALVET, MARISOL – RAMIREZ, EDUARDO ARIEL
BLANCO, SANDRA MARIA – ROMERO, RUBEN OSCAR
DOMINGUEZ, MARTA NOEMI
ANTOLA, MARIA DE LOS ANGELES BELEN – KRISPIEN, ANGEL ADRIAN
GONZALEZ, FRANCISCA DEL VALLE – SANTUCHO, ANDRONICO AUDELINO
RAMIREZ, MARIA ALEJANDRA
VEGA, SILVIA PATRICIA
DIMITRO, JORGE LUIS
GAMARRA, FLAVIA CATALINA
ROJAS, ANGEL RAMON – ROJAS, JOSE EZEQUIEL
CACERES, MARGARITA LUJAN
SANCHEZ, SILVINA BEATRIZ
MARTIN, MARIA GRACIELA
CALLEJAS, ELIZABETH FABIANA
MENDOZA, MARTA VERONICA
GUERRA, MIRIAN GRACIELA
LACUADRA, MARTA BEATRIZ
LAPAZ, FATIMA MARIA DELIA
CAMARASA, WALTER MARIANO – GONZALEZ, LEONELA DOMINIQUE
JATIL, DAMIAN ALEJANDRO – MARTINEZ, MARIA LUJAN
JATIL, DAMIAN ALEJANDRO – MARTINEZ, MARIA LUJAN
SCHEIDEREITER, LUCRECIA SOLEDAD
GIMENEZ, GLORIA MABEL
MOREYRA, YESICA YANIL
SIERRA, GRACIELA DOLORES
AGUSIL, GRACIELA EDITH
CORVALAN, GUILLERMINA PAOLA
TORRES, NILDA
ARCE, HUGO JAVIER – RODRIGUEZ, BERTA IGNACIA
ARRIOLA, FABIANA ANDREA
CABRERA, LEONCIO ENRIQUE – PIÑERO, MARIA ISABEL
BASUALTO, LAURA NOEMI
RODRIGUEZ, DANIEL ENRIQUE – USEDA, MIRTA HAYDEE
DE LOS SANTOS, ZULMA BEATRIZ
BERTHET, CLAUDIO ALEJANDRO – FIGUEROA, ADRIANA ELIZABETH
CACERES, MABEL – MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ, MARINA NATALIA
FRANCO, RENEE LIVIA – HERRERA, CIRIACO JUAN
GONZALEZ, JUAN ALBERTO OLMEDO – OJEDA, OLGA VIRGINIA
ARTIGUES, ELVIRA MARIELA
KOVACS, NATALIA BEATRIZ
CACERES, MATIAS NICASIO – GUERRA, GLADYS MARIA
GONZALEZ OJEDA, GABRIELA SOLEDAD
GONZALEZ, JUAN CARLOS – RASIO, MIRTA LUJAN
OTTO, CARLOS ALBERTO
PIÑERO, LUCRECIA
ETCHEVERRY SANCHEZ, ONDINA IRENE
RAMIRES, HUGO VICTOR
FRANCO, ANDREA NATALIA – GANCEDO, AXEL DAVID
ORTEGA, SANDRA MARISA
BENITEZ, ELVIO MIGUEL – ROMANO, MERCEDES ANTONIA
ALARCON, MARIA FLORENCIA
BALIGAN, MONICA SUSANA
FANTILE, PATRICIA INES
CALEGARI, LORENA VANESA – MAES, PABLO OSCAR
CARDOSO, LILIANA SILVINA
RODRIGUEZ, ADELINA BEATRIZ
ABALLAY, REINA NICOLASA ANTONIA
ASTORGA, OLGA BEATRIZ – AVILA, FABIAN ANTONIO
GOMEZ, JULIANA SANDRA
CAPURRO, MARIA JOSE – ROMERO, OSVALDO FABIAN
AXT, LAURA SOLEDAD
DOMENICONI, MARIANO ORLANDO – FLEITA, MARIA JULIA
CUENCA, RUTH NOEMI
MORON, ANDREA LUJAN
ESQUIVEL, LAURA MARCELA – MENDOZA, CRISTIAN FACUNDO
JUALLER, GABRIELA ALEJANDRA
JORGAL, DANIELA ALEJANDRA – PEREYRA, MAURICIO GABRIEL
VEGA, MARIA ALEJANDRA
BARBOZA, MIGUEL OSCAR
BACA, DANTE JAVIER – GARCIA, GRACIELA LUJAN
SPHAN, ALEJANDRA CATALINA
FRIAS, ELVIRA DEL CARMEN
MENEGONI, HECTOR MARTIN – MENEGONI, JUAN CRUZ

REUMANN, JUAN CRUZ

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