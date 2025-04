¿Qué comen las familias en Semana Santa?

Durante Semana Santa, las elecciones de los alimentos y las maneras de consumirlos se vuelven particulares. Existen rituales, excepciones e incluso prohibiciones que cambian la forma de acercarnos a la comida.

Desde hace miles de años, muchas familias siguen la tradición de no consumir carne roja ni blanca, tanto el viernes como el sábado santo y muchas otras no, pero eligen no consumir este tipo de alimentos.

Los clásicos infalibles

Salen a la luz productos como la paella, un plato que resulta típico de este período, ya que se consume debido a las características de su elaboración y que quizá, durante el resto del año, no resulte tan popular para los comensales.

A su vez, se consume el clásico huevo de Pascua de chocolate, un ritual en el que se comparte un momento agradable y en el cual los niños disfrutan del dulzor, los envoltorios y las sorpresas que trae dentro.

¿Qué pasa con la nutrición en estos días?

En lo que respecta estrictamente a lo nutricional, variar lo que se come todos los días es benéfico porque se incorporan otras vitaminas, minerales y grasas. Se corta con los mismos alimentos que se consumen siempre para dar lugar a otros con otras características.

Si sirve como excusa para reunirse con familiares, amistades o seres queridos bienvenido sea, el acto de comer es lo más importante en la nutrición, es un colectivo social, comer en sociedad une, comunica, transmite valores, ideas y cultura y esto cumple una función mucho más importante que la mera función biológica.