El Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, ubicado en la localidad de La Tosquera celebra su cuarto aniversario.

Nacido por iniciativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el proyecto surgió de la lucha cartonera de años atrás, con la intención de ofrecer una solución a las familias trabajadoras.

Un oasis en el barrio La Tosquera para la primera infancia; un lugar cómodo, alegre y seguro donde los chicos pueden aprender y jugar mientras los adultos trabajan.

En un emotivo comunicado, las autoridades del centro infantil celebraron el aniversario y recordaron que los inicios del espacio, construido por vecinos, en octubre de 2020.

"Hoy contamos con 22 trabajadoras de la propia comunidad que garantizan las tareas de cocina, limpieza, coordinación y educación. Un espacio rico en experiencias de cuidado comunitario, de educación popular que generó grandes desafíos y hermosos momentos", expresaron.

Desde entonces, pasaron por allí profesionales, estudiantes terciarios, alfabetizadores y equipos técnicos que contribuyeron al crecimiento del espacio.

"Hoy queremos mostrarles apenas una parte de esta historia que seguimos escribiendo junto a cada niño y niña que asiste. Por más abrazos, por más juegos y aprendizajes", concluyeron.



