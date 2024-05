“A eso de las 09:30 se cortó la luz, esperamos un par de horas y como no volvía, fui a constatar el medidor y vi que el medidor estaba apagado, llamamos a Coopser y nos dijeron que están de paro”, dijo César en su reclamo porque han pasado más de seis horas sin poder recuperar el servicio.

Indica que le explicó a quien tomó su queja “necesitamos la luz y es un problema externo al domicilio. Necesitamos la luz para trabajar entre otras cosas y nos comunicaron que solo había una cuadrilla y que estaba en el campo; que desp en el transcurso del día pasaban”.

“Además no entiendo por qué para coopser si aumentaron la luz 250 % no tiene sentido y no me dieron numero de reclamo”.

Cerca de las 13:00 “me avisa una vecina que estaban en casa, vuelvo y efectivamente estaban, Me dijo el operario que cambiaban el fusible y quedaba arreglado, entro a casa y de un segundo al otro se estaban yendo, ‘pensé listo ya debe estar’, y cuando levanto la térmica nada, cero luz, vuelvo a ver el medidor y no tiene energía! O sea de la línea principal a casa no llega electricidad, vuelvo a llamar me atiende el mismo operario -que me atendió siempre bien y tratando de solucionar el problema- y me dice ‘ya los llamo y les digo que vuelvan’, y nunca volvieron. Vuelvo a llamar y me dicen que están de paro gasta las 00:00 hs”, relató César Ramos desde Nuestra Señora del Socorro al 1900.