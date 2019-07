Encuesta Cecilio Salazar apoyó a Fernando "Pichi" Iglesias y lo definió como "un grande"

Fernando "Pichi" Iglesias llegó a semifinales de la encuesta que lleva adelante La Opinión a través de la página de Facebook de Sin Galera para que los usuarios puedan elegir al deportista más importante de la historia de San Pedro tras superar en el emparejamiento de cuartos de final a la futbolista Ludmila Manicler.

El piloto recibió 564 votos y uno de ellos fue el del intendente, Cecilio Salazar, quien también comentó en la publicación y envalentonó su trayectoria deportiva: "Un grande el Pichi en todo sentido. 5 años a su lado en la butaca derecha, voto por él".

Salazar, tal como él mismo describió, acompañó a Iglesias adentro del Chevrolet durante varios campeonatos en el Turismo de Carretera (TC). Incluso, en la previa a la celebración de los 50 años de la Vuelta de San Pedro en 2017 el Jefe Comunal brindó una entrevista a La Opinión en la que calificó al piloto como “el último romántico” por mantener su taller hasta que dejó la actividad. “Muy pocas veces alquiló motores. Los hacía su hermano Tato (Leonardo Iglesias) y él corría. Fue uno de los últimos que hizo eso. Hoy en día es demasiado profesional”, aseguró.

Por último, en la misma nota definió como "impresionante" estar arriba de un auto: "Es una adrenalina que no se puede contar, infernal. No tuve miedo e incluso aprendí mucho para andar en la calle. Por ejemplo, antes no usaba cinturón de seguridad. El copiloto mucha función no cumple y su tarea es ir atento a los pace car o diferentes señales que puedan surgir".

Fernando Iglesias, papá de Juan Manuel y "Morro", compitió más de quince años consecutivos en el TC donde logró una victoria en 1994 en el óvalo de Rafaela. En el epílogo de su carrera, en la que fue gran referente del deporte local, participó en categorías zonales donde demostró su potencial y se llevó varios títulos.

La encuesta de La Opinión concluirá la próxima semana con los dos últimos cruces de cuartos de final, las semifinales y la gran definición.

Cronograma

Cuartos de final

15/7: Osvaldo "Pato" Morresi-Brenda Rojas

16/7: Rebeca D´Estéfano-Silvio Velo

Semifinales

17/7: Fernando Ortíz-Fernando "Pichi" Iglesias

18/7: Osvaldo "Pato" Morresi o Brenda Rojas-Rebeca D´Estéfano o Silvio Velo

Final

19/7: Fernando Ortíz o Fernando "Pichi" Iglesias-Osvaldo "Pato" Morresi, Brenda Rojas, Rebeca D´Estéfano o Silvio Velo