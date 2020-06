Encuesta Arduo debate y opinión dividida en la consulta para que se habiliten o no actividades deportivas

En la última semana los reclamos y pedidos de deportistas sampedrinos para que se habiliten algunas disciplinas, todas frenadas desde el 20 de marzo por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, llegaron al gobierno local que convocó a un grupo que estaba organizando una marcha, recibió un petitorio y, posteriormente, elaboró un protocolo que fue enviado a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires que lo analizará y aprobará o rechazará.

En ese marco, La Opinión realizó entre los mediodías del martes y viernes una encuesta en el Facebook de Sin Galera en el que consultó a los usuarios si estaban de acuerdo en que se habiliten diez deportes (caminata, running, ciclismo, mountain bike, duatlón, triatlón, canotaje, pesca, tenis y pádel) lo cuáles todos, algunos con variedades, menos canotaje fueron incluidos en el pedido que recibió el gobierno de Axel Kicillof.

En total, votaron 1508 personas y el resultado fue muy parejo: 765, el 51%, dijeron que NO y el resto, 743, que SI. Teniendo en cuenta que sufragaron más de 1500 sampedrinos, la diferencias entre una opción y la otra fue muy exigua.

La encuesta también generó debate y comentarios entre quienes están de acuerdo que se habiliten deportes y los que no. Las opiniones a favor coincidieron en que con las medidas sanitarias correspondiente se puede hacer actividad física en espacios públicos e hicieron hincapié es que es una cuestión de "salud". También, indicaron que en caso de que la situación se agrave se puede "volver atrás" y pidieron que quienes hagan deporte cumplan con las normas sanitarias que rigen en la sociedad.

Las voces en contra, en tanto, ganaron por un puñado de votos. Su reclamo fue que, en el contexto actual, no es importante hacer deporte sino que hay que cuidarse para que la situación no empeore ya que consideran que el pico de contagios está creciendo y en San Pedro los casos positivos pueden incrementarse de una día a otro. Otros apuntaron directamente contra la Municipalidad por analizar la chance de pedir que se habiliten disciplinas cuando todavía hay rubros económicos como los bares y restaurantes que sólo trabajar a través del delivery.

Claro está que la opinión de los sampedrinos está dividida respecto de poder hacer deporte fuera de casa pero no en clubes porque todavía están cerrados y lo seguirán al menos hasta el 28 de junio. En ese marco, quienes reclamaron para poder salir (el municipio recibió al menos quince pedidos por Mesa de Entrada) manifestaron que el hecho de no poder entrenar o recrearse es una cuestión que afecta la salud y lo certificaron con médicos. Para los que no, lo principal es cuidarse del coronavirus que afecta a todos los países del mundo.