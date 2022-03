Encuentro de Rastrojeros: 19 y 20 de marzo en Vuelta de Obligado

Este fin de semana, 19 y 20 de marzo, Vuelta de Obligado recibirá a todos los turistas que deseen sumarse a los festejos por el 125 aniversario del paraje histórico. La antítesis de lo que pasó el fin de semana de carnaval, cuando quienes residen en dicho lugar quedaron aislados por la rotura del puente de Laiz.

Entre las actividades programadas, la que llama la atención es la convocatoria para el Encuentro de Rastrojeros que organiza Darío Cubilla, un vecino de Obligado.

“Hasta ahora hay una muy buena convocatoria, estamos esperando más o menos entre unos 15 o 20 rastrojeros”, dijo Darío y detalló que ingresarán en caravana provenientes de “Buenos Aires y otros lugares”.

Algunos de los vehículos “están en restauración” por lo que no los trasladaron hasta Obligado pero sus dueños, que forman parte del Facebook Fans del Rastrojero, serán parte del evento.

Darío es un vecino nuevo de Obligado. Se mudó el año pasado. En el pueblo es conocido como el “marido de Grachu, la que tiene el puesto de pizzas y empanadas abajo”. Él es programador, la pandemia lo llevó a hacer la mayoría de las tareas online, por lo que no dudó en renunciar a su trabajo en Buenos Aires de “20 años de servicio” y se radicó en Obligado.

“En mi familia hubo rastrojeros desde que yo era chico”, dijo y contó que el que él tiene ahora “está en la familia desde el 2014”.Tras contar su historia, hizo lo propio con la del rastrojero: “la historia del rastrojero es muy particular. Es un vehículo todo de diseño y fabricación nacional. Fue Perón el que pidió que le hicieran un camioncito liviano para el campo y se hizo con unos rezagos que había con unos tractores que habían sobrado de la guerra, los tractores no funcionaron, no vieron el resultado esperado entonces el Ingeniero Gómez desarmo esos tractores y utilizó los motores y otras partes mecánicas y armó el camioncito liviano que le había pedido Perón para el campo”.