Encontraron una carretilla y una caja con diversos objetos que descartaron delincuentes en fuga
El hallazgo ocurrió este martes en la intersección de las calles Basabilbaso y Zanuccoli. Entre los elementos, que habían sido descartados momentos antes por sujetos que se dieron a la fuga, se encontraban lamparas led, rodillos y tubos de vidrios.
La policía halló una carretilla y una caja con diversos objetos que momentos antes habían descartado delincuentes en fuga.
El hallazgo se produjo este martes en medio de un patrullaje de rutina en la zona de Basavilbaso y Zanúccoli, en el barrio Villa Igoillo.
En el interior de la caja había un pack cerrado de 6 lamparas led marca Iterelecm, una caja con 25 tubos de vidrio de marca Macroled y 25 rodillos Mcpint.
Los elementos, que fueron secuestrados a la espera de ser restituidos a su propietario. habían sido descartados momentos antes por sujetos que se dieron a la fuga ante la presencia policial.
