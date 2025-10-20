Solucionado: Encontraron un sobre con medicamentos y buscan a su dueño
“Se olvidaron un sobre gris que dice Activa Plus, con medicamentos. Se los olvidó un hombre mayor en una pizzería, ubicada en Salta y Las Heras”. En caso de ser tuyos acercarse en horario de comercio o comunicarse con Mónica al 3329 540565 o al 3329 529320.
