“Se olvidaron un sobre gris que dice Activa Plus, con medicamentos. Se los olvidó un hombre mayor en una pizzería, ubicada en Salta y Las Heras”. En caso de ser tuyos acercarse en horario de comercio o comunicarse con Mónica al 3329 540565 o al 3329 529320.

