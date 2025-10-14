“En Mitre y Aulí encontramos un perro que está muerto, está acá en la vereda y tiene correa, así que seguramente debe tener dueño”, indicaron. En caso de ser su dueño acercarse a la zona o comunicarse al 3329 30-1271.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte