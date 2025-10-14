Encontraron un perrito muerto en Mitre y Aulí: tiene correa violeta
“En Mitre y Aulí encontramos un perro que está muerto, está acá en la vereda y tiene correa, así que seguramente debe tener dueño”, indicaron. En caso de ser su dueño acercarse a la zona o comunicarse al 3329 30-1271.
