Encontraron patente A19 8FJY
“Buen día, encontré esta chapa patente cruzando las vías, yendo para la escuela N'10. Gracias cualquier cosita me mandan”, escribieron. En caso de ser tuya comunicarse al 3329 626492.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión