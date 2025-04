Familiares de Cecilia Guadalupe Brey, la mujer desaparecida en Baradero, informaron a La Opinión que efectivos policiales hallaron abandonado el automóvil Chevrolet Corsa azul oscuro en el que circulaba la mujer de 38 años al momento de ser vista por última vez.

El hallazgo ocurrió este miércoles por la mañana en la ciudad de Mercedes, donde hasta el momento la policía trabajaba en la zona en procura de dar con el paradero de la mujer.

Según relató la hermana a Tu Radio Baradero, Brey habría discutido con su hijo y luego salió de su casa para buscar a su otra hija al colegio, pero nunca regresó. Además, agregó que no llevó billetera, documentos ni ninguna de sus pertenencias.

Sobre el vehículo en que circulaba Brey, indicó: "El auto no tenía casi nada de nafta, estaban seguros, con lo que tenía no podía hacer más de 100 km. No tenía plata, salvo que haya llevado algo que no sabíamos, pero no creemos que tenga nada”.

Cecilia Guadalupe Brey, que se encuentra bajo medicación por tratamiento psiquiátrico, tiene tez blanca, mide 1,67 metros de altura, pesa unos 70 kilogramos aproximadamente, no posee ningún tatuaje, tiene pelo largo castaño claro y ojos marrones oscuros.

La policía pidió que en caso de tener información sobre Brey se comuniquen al 911 o a la Sub-DDI San Pedro - Baradero 03329-488917 o al teléfono de la Comisaría de Baradero 03329-480115.