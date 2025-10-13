La policía recuperó este lunes por la madrugada un automóvil Fiat Mobi que fue abandonado en San Pedro tras haber sido robado en el conurbano bonaerense.

Ads

El coche estaba estacionado sin ocupantes en la zona del acceso a la ciudad por calle Mitre, antes del paso a nivel del Ferrocarril.

Tras detectar la presencia del auto abandonado, la policía constató que tenía pedido de secuestro activo tras una denuncia por robo agravado cuya causa tramita en una Fiscalía del Departamento Judicial de San Martín.

Ads

La Fiscalía local labró las actuaciones correspondientes y ordenó el secuestro del automóvil para proceder a la restitución al Juzgado donde cursa la causa penal en trámite.

Puede interesarte

Ads