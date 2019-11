Encontraron el cuerpo del turista que se ahogó en la zona de Vuelta de Obligado

Prefectura Naval Argentina halló este martes el cuerpo de Gabriel Monzón, el joven de 22 oriundo de La Matanza que se ahogó el domingo en inmediaciones del kilómetro 303 del río Paraná cuando pescaba en una isla frente a la zona de Vuelta de Obligado, ya en jurisdicción de Ramallo.

Familiares del joven confirmaron a La Opinión el hallazgo del cuerpo e informaron que era trasladado a la morgue judicial para que se le practique la autopsia de rigor, tras lo que será remitido a Rafael Castillo para su velatorio y posterior sepelio.

Monzón había ido a la zona de Vuelta de Obligado invitado por su cuñado, Iván Romero. Junto a ellos había tres jóvenes más, todos de La Matanza, que llegaron para cruzar a la zona de islas, acampar y pescar, tras contratar a un guía de pesca que los llevó hasta ese lugar.

El cuñado de Gabriel Monzón relató que en la costa de la isla donde estaban pescando habían dispuesto un palo como referencia para saber dónde se terminaba la orilla y comenzaba la profundidad. "Nos habían dicho que era peligroso y clavámos el palo para tener referencia", contó.

"Yo estaba con él, íbamos caminando por la costa, por la orilla, habíamos puesto ese palo para no cruzarnos más allá. Tiramos la caña y estábamos ahí porque fuimos a refrescarnos los pies, no es que nos tiramos a nadar, no nos hubiésemos tirado porque ninguno sabe nadar".

"Íbamos caminando y se hizo un pozo, caímos todos y nosotros salimos por la gracia de Dios, porque no sabemos nadar, y él gritaba 'me lleva, me lleva', así decía", reconstruyó el cuñado de la víctima, también oriundo de La Matanza.