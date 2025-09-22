En la mañana de este lunes hallaron documentación a nombre de Maximiliano Antonio Soler, entre las que estan su DNI, licencia de conducir y cédula vehícular. La documentación se encuentra en Liniers 71.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo





Ads

Puede interesarte