Encontraron a un perrito y buscan a sus dueños
"Necesitaría si puede publicar una foto de un perito perdido que al parecer tiene dueño, pero no lo logramos encontrar", escribieron. El perro fue hallado entre las calles Rivadavia y Almafuerte. En caso de ser sus dueños o tener información comunicarse al 3329 596107.
