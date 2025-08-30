Encontraron a un perrito en zona del club La Esperanza
“Fue encontrado por el club La Esperanza. Llora mucho, se nota que tiene familia”, indicaron. En caso de ser su dueño o tener alguna información comunicarse al 3329 559852 o al 3329 57-0934.
