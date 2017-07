Encapuchados armados le pusieron una bolsa en la cabeza para que confiese dónde tenía dinero

"Fue tipo 3.00, me explotaron la puerta de mi cuarto y entraron dos tipos armados. En la oscuridad con las linternas no vi nada", contó el hombre de 53 años que fue víctima de un violento asalto en la madrugada del jueves en la vivienda de Combate de Obligado que comparte con sus padres, de 85 años, quienes dormían en una habitación cercana.

"Me ataron y me tiraron al suelo. Me pegaban culatazos mientras pedían un arma. Después plata", siguió relatando la víctima. "Les dije dónde estaba pero dijeron que era poco. Buscaron y encontraron más en una caja. En un ese momento me dijeron que si encontraban más me mataban", agregó.

El hombre contó a La Opinión que los delincuentes, de quienes sólo pudo identificar que "que uno era más flaco que el otro", tenían datos y buscaban más dinero: "Me pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, pero yo seguía callado. Entonces encontraron algunos dólares que tenía y me pusieron el arma en la nuca, pero la bala no salió".

Satisfechos con el botín, los ladrones se dieron a la fuga llevándose además una moto Honda 250 C. C. Luego, la víctima "como pudo" fue a verificar que sus padres estuvieran bien. "No habían escuchado nada por suerte. Después hicimos la denuncia", finalizó.