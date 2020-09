El gobernador Kicillof anunció cómo será la nueva etapa de aislamiento en la provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, para informar cómo será la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Buenos Aires.

Al igual que en todo el país, de acuerdo al anuncio presidencial previo, el aislamiento persistirá al menos hasta al 11 de octubre próximo y en territorio bonaerense continuará el sistema de fases vigente. San Pedro se encuentra en la número 4, con algunas restricciones mayores a las de la denominada Fase 5, la de mayores flexibilizaciones.

"El objetivo es reducir los casos, a mi no me gusta llamar esto a una meseta. El éxito es bajar los casos. No creemos que la solución sea flexibilizar, lo haremos cuando los casos bajen", dijo Kicillof en su discurso.

El presidente, Alberto Fernández, anunció antes que la prórroga de las restricciones vigentes en cada jurisdicción provincial seguirán al menos hasta el 11 de octubre y que "las autoridades locales serán las encargadas de qué nuevas indicaciones van a disponerse en cada territorio".

"Aunque la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, en América el COVID-19 sigue en aumento y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse. Por eso tenemos que estar más atentos que nunca", señaló el mensaje presidencial, difundido a través de redes sociales, con la voz de una loctura.