En un año de elecciones, la Liga Sampedrina comenzó con reuniones ordinarias y le puso fecha al inicio de los torneos

La Liga Deportiva Sampedrina (LDS) reinició sus actividades el lunes 20 de enero con la primera reunión del año en el salón Pedro Barri donde hubo delegados de casi todos los clubes que participarán de sus torneos, incluido Alsina que confirmó que regresará tras un año de descanso por falta de recursos económicos.

En el primer encuentro que se extendió alrededor de 30 minutos se solicitó a las entidades que presenten proyectos de formato del Torneo Preparación que iniciará el 8 de marzo y será la antesala de los Apertura y Clausura para Primera A y B. A diferencia de 2019 cuando sólo fue para primera, el presidente de la Mesa Directiva, Hugo Cejas, aseguró a La Opinión que también será para inferiores, de segunda a quinta.

Además, también se invitó a las instituciones a postular candidatos para el Tribunal de Penas que debe renovarse cada calendario. En el Boletín Oficial 3.865 la casa madre del deporte local informó que tiene actualizada su personería jurídica y que le envió una intimación de pago a San Roque para que salde su deuda porque, de lo contrario, no lo dejarán ingresar a los torneos.

En 2020 la Asamblea General Ordinaria no será solamente para analizar el memoria y balance del último ejercicio sino que también habrá renovación de cargos. En ese contexto, Cejas manifestó a La Opinión que irá por la reelección y que desconoce si tendrá una lista opositora con cual competir, tal le sucedió en 2018 cuando venció a Carlos García. En ese contexto, todavía no se informó cuando será la asamblea aunque se estima no pasará de febrero o marzo, antes de que empiece a rodar la pelota.

Por último, en la presente semana también comenzaron las reuniones del Departamento de Fútbol Femenino con intenciones de organizar la temporada. Sobre ello, Hugo Cejas adelantó que se añadirán campeonatos para categorías juveniles y en cancha de once jugadoras aunque no dejarán de llevar a cabo en de siete.