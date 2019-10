En su regreso al TC Mouras, Junior Solmi completó la final y llegó 17º

Casi nueve meses después, Junior Solmi regresó al Turismo de Carretera Mouras (TCM) con un Chevrolet del equipo de José Garavano y llegó 17º en la 13ª final de la temporada que se desarrolló hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El sampedrino largó 18º porque fue 22º en la clasificación y décimo en su serie y culminó una posición por delante en la carrera que contó con 22 autos pero llegaron 18 y la ganó Pedro Boero (Dodge) seguido de José Hernán Palazzo (Dodge) y Marcos Landa (Torino).

En la Copa de Oro por el título el líder es Palazzo con 106 puntos seguido de Landa con 93,5 y Daniel Nefa (Chevrolet) con 89. El piloto local, en tanto, no figura en esa lista porque sólo afrontó dos pruebas y en la del campeonato está 31º con 34,5 unidades.

Solmi debutó en la presente temporada en el TCM y sólo estuvo en la primera jornada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde en la final fue 19º. Tal como anunció en la previa a esa carrera, era probable que por falta de presupuesto no se presente en las siguientes y no lo hizo en once ocasiones hasta que volvió en la jornada que se desarrolló entre el jueves y hoy, es decir con día de anticipación, por las elecciones generales del 27 de octubre.