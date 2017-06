En su camino a Tilcara, dos ciclistas pasaron por San Pedro

Dos hombres oriundos de Llavallol, Lomas de Zamora, emprendieron hace algunos días una travesía en bicicleta con la intención de unir su ciudad, con Tilcara, Jujuy, y permanecieron tres días en San Pedro alojados en el Hotel Natural.

"La idea surgió hace seis meses y la idea es recorrer el país de punta a punta uniendo Llavallol-Tilcara con el lema cada kilómetro recorrido un kilo de alimento. Hace 20 días apareció Francisco Olmedo que decidió acompañarme y acá estamos", contó a La Opinión Leonardo Morillo, el propulsor de la idea.

Los ciclistas arribaron el miércoles por la noche y hoy por la mañana continuaron su viaje. En su relato Morillo admitió que la gente los "mira raro" porque sus bicicletas "no son buenas" y son "dos gitanos" como les hicieron saber en la ruta. "Encima yo vengo disfrazado de payaso", agregó al mismo tiempo en que se diferenció de su compañero que simula ser un "viajante".

"En la ruta necesitas el aliento porque a veces venís cansado. Tengo experiencia en viajes y me dijeron que en algunos lugares me iban a esperar, llegué y no había nadie y me quería dar la cabeza contra la pared. Por eso prefieron compartir el día a día hasta lograr el objetivo", aseguró el hombre de casi dos metros que durante su estadía en la ciudad recibió el apoyo de su madre para que cumpla la meta propuesta.

Leonardo Morillo toma su objetivo como una desafío de vida, considera que su mensaje "está llegando" y que si una persona "quiere y tiene fuerza" puede lograr sus objetivos. "Yo quiero tener un comedor para sacar a los chicos de la calle. Yo no busco fama, ni plata. Sólo quiero conquistar a la gente, esto es un desafío de humanidad".