Este domingo 5 de octubre tendrá lugar el primer encuentro de motos en Santa Lucía.

Ads

Está organizado por un grupo de jóvenes, que eligió la plaza San Martín para que la localidad cuente con otro evento anual.

Mauro Barnola contó a La Opinión que la decisión se tomó hace poco tiempo y que desde entonces están trabajando en diversos detalles. “Si todo va bien, vamos a intentar hacerlo todos los años para la misma fecha”, indicó.

Ads

Recordó que la última vez que se llevó a cabo algo similar fue la exposición de autos tunning. “Pasaron muchos años y como en el pueblo no se hizo nada más, nosotros queremos intentar revivir esos momentos”, agregó.

La idea es reunir motovehículos de diferentes marcas y cilindradas, que se ubicarán sobre la plaza principal a partir de las 13.00.

Ads

Invitan a participar a quienes desean exhibir productos, que será de carácter gratuito para aquellos que formen parte del evento.

Puede interesarte