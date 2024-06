El otoño se está acabando y a la copa de los árboles ya no le quedan hojas, dentro de poco empieza la época más fría del año, el invierno. Por eso el equipo de Sin Galera regaló un par de pantumedias de La Bomba, bajo la consigna "¿en qué parte del cuerpo sufrís más del río".

César respondió: "Fríos eran los de antes, me dijo mi abuelo", aunque esa no era las respuestas que esperábamos, las verdaderas empezaron a llegar al poco tiempo: "Yo sufro mucho el frío en la espalda tengo que vivir con los chalecos", contestó Irma.

Rápidamente Sandra coincidió con ella: "La parte en que más frío sufro es en la espalda". Otras personas respondieron: "El frío me congela la espalda", "Odio el invierno porque mi espalda la re sufre".

Aunque el fresco no afecta sólo a esta parte, "Mis piecitos" dijo Vani, al igual que Paola: "Sufro mucho frío en los pies, me tengo que poner a veces hasta dos pares media o unas botitas con peluche".

"Ay, yo sufro mucho del frío en los pies, se me congelan y no hay media que me caliente, se me congelan mucho", contó Verónica.

Pero sin ir más lejos, las rodillas también fueron otra de las respuestas. "Las rodillas a la miseria me deja el frío", "La parte de las rodillas y las piernas son las más afectadas en el invierno", "Mis rodillas la sufren una banda cuando hace frío", comentaron.

Vanessa se sumó y dijo: "A mi se me congela el culito, me tengo que poner al lado de la salamandra", Elle coincidió y dijo: "A las pompas no las siento en todo el invierno".

"Yo donde sufro más frío es en la nariz", respondió el pequeño Lisandro que resultó ganador del concurso. Con él estuvieron de acuerdo más de uno.

La parte del rostro también es una de las zonas más afectadas según los oyentes: "Las mejillas es la parte que más sufro", "La parte de las orejas es la que me da más frío", "No me gusta el invierno porque me congela toda la cara", respondieron.

Finalmente, la respuesta más particular fue la de Lola que dijo: "El lugar más frío del cuerpo humano son las axilas".

Puede interesarte