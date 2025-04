El subcomisario Pablo Gómez, un oficial sampedrino que se desempeña en la Comisaría 3ª de Pergamino, fue protagonista de una acción a favor de una criatura, a la que salvó de un ahogamiento.

Gómez, junto a la teniente Bárbara Lanzillota, imprevistamente recibieron a un matrimonio que llegó corriendo hasta la dependencia policial.

Cerca de las 14,30 de este domingo, el padre Alejandro Córdoba y su esposa ingresaron desesperados a la sede con su hijo en los brazos.

De acuerdo al testimonio ofrecido por los progenitores, en un momento el niño de solo tres semanas edad comenzó a cambiar la coloración de la piel, poniéndose cianótico.

Gómez y Lanzillota hicieron las primeras prácticas de reanimación y rápidamente decidieron trasladar al menor hasta un centro asistencial de la ciudad, donde fue recibido por médicos y enfermeras.

Cuando la criatura presentó síntomas de mejora lo derivaron al centro de neonatología, descartándose poco tiempo después que corra riesgo su vida.

Aproximadamente a las 20 la familia regresó a su casa, mientras en Pergamino se habla de la abnegación de los miembros de la Policía de la Provincia.

“Les quiero contar que hoy después del mediodía mi bebé de 3 semanas tuvo un problema respiratorio (ahogamiento)”, le dijo la mamá a La Opinión.

"Uno de mis mellizos de 3 semanas se me ahoga, y con mi marido y familiares entramos en desesperación por ver que mi hijo no reaccionaba. Salimos de urgencia para el hospital, cosa que le digo a mi marido vamos a la comisaría, llegamos entramos estando en shock. Y lo que sí puedo asegurarles es que sí existen los héroes sin capas. No nos va alcanzar la vida para agradecerles a los oficiales Pablo Gómez y Bárbara Lanzillota, y a todos los demás oficiales que estuvieron en la Comisaría 3°, porque si no fuera por el accionar tan rápido de hacerle las reanimaciones a mi hijo, la historia sería otra. Además, agradecerles porque se quedaron hasta el último momento con nosotros. Hoy fueron los héroes de mi hijo”, narró.

Gómez estuvo tres años al frente del Destacamento de Río Tala y luego de segundo de la comisario Valeria Sosa en la comisaría de Mitre 1980, para finalmente llegar a Pergamino.