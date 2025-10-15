Un joven fue traslado por una ambulancia del servicio de emergencia 107 después de protagonizar un accidente en la tarde de este miércoles.

El hecho ocurrió a las 18,30, aproximadamente, en la esquina de Pellegrini e Hipólito Yrigoyen. Allí una moto que circulaba por Pellegrini, al llegar a la bocalle impactó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux, que en ese momento lo hacia por la restante arteria.

Posteriormente, el motociclista fue asistido en la Guardia del Hospital.

