Alrededor de las 21.00 de este domingo, mientras cerraba la multitudinaria vigésima edición del San Pedro Country Music Festival, la Policía detuvo a un delincuente que entró a robar a la casa de Gustavo Laurino.

Un llamado a la Comisaría alertó sobre la situación cuando se disparó la alarma y un operativo cerrojo de personal de la dependencia, GTO y UTOI permitió detener a un hombre de 42 años y recuperar elementos robados.

La policía llegó al domicilio de Laurino, en la zona de avenida Kennedy y Carlos Gardel, tras lo que efectivos recorrieron terrenos linderos, galpones y patios hasta que dio con el delincuente, escondido entre arbustos y pastizales.

El ladrón, de vasta trayectoria delictiva, estaba oculto junto a una mochila que contenía dinero en efectivo y otros objetos que había robado de la vivienda del organizador del San Pedro Country Music Festival.

