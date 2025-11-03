Este domingo, una vecina de la zona reportó: "En Mateo Sbert y Ayacucho siguen quemando. Montaña regrande de pasto encendida. En General Pueyrredón una cuadra antes de la casa de Noah. Una llamarada de fuego como de 1 metro y medio de altura de como queman cosas, ya que los vecinos dijeron que la gente no quema".

