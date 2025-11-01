Personal del Destacamento La Tosquera, conjuntamente con el personal del Destacamento de Río Tala, llevaron a cabo una serie de allanamientos en el barrio Los Cazadores, durante la tarde de este viernes.

De uno de ellos se logró la orden de parte del Juzgado de Garantías Nº 1, del Departamento Judicial de San Nicolás, por una denuncia radicada el día 30 de octubre por un hombre de 49 años.

Éste había manifestado que había sido víctima de amenazas de muerte.

El procedimiento de los uniformados se llevó a cabo en la calle de la bajada al basural, donde reside el imputado. Al llegar al lugar, el individuo no se encontraba; solo su pareja, una mujer de 29 años.

Tras la requisa efectuada, la diligencia arrojó un resultado positivo, procediendo al secuestro de una escopeta calibre 16, en excelente estado de mantenimiento.

