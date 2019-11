En La Plata, Fernando Iglesias la peleó hasta la última curva y consiguió un gran segundo puesto

Fernando Iglesias aceleró a fondo su Chevrolet en las últimas vueltas de la penúltima final de la temporada del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) que se realizó hoy en La Plata pero no le alcanzó para sobrepasar a Ian Reutemann (Dodge) y logró un valioso segundo puesto que lo dejó tercero en la Copa de Plata con 156 puntos, a 20,5 del ganador que se llevó un triunfo clave en sus aspiraciones de ser campeón.

En el autódromo Roberto Mouras, Morro volvió a demostrar por qué es protagonista del torneo. El sábado clasificó cuarto y llegó segundo en su serie por lo que largó la definición en el cuarto lugar de la grilla. Sin margen de error en pos de ir por su objetivo de lograr el título, el sampedrino aprovechó el abandono de Otto Fritzler (Ford) y despiste de Matías Frano (Ford) y se enfiló detrás de Reutemann con quien de a poco se fueron alejando de los demás autos.

Si bien no tuvo muchas ocasiones para superarlo porque el líder sostuvo su ritmo en toda la carrera, Iglesias lo persiguió siempre a menos de un segundo luego de un Pace Car y lo obligó a que no cometa errores. El andar del piloto local fue muy bueno pero no le alcanzó para llevarse la victoria de la capital de Buenos Aires aunque la posición lograda le permitió escalar dos escalones en la tabla de posiciones de la que saldrá el nuevo monarca.

Pos carrera, Fernando dialogó con la transmisión oficial de la TV Pública y recalcó el trabajo que hizo arriba del auto y el show que brindó para los espectadores: "Estamos peleando el campeonato y nos es fácil porque están los mejores de Argentina. Fue linda para el espectáculo porque lo corrí hasta la última vuelta. Dejé todo como tiene que ser".

Atrás, a más de ocho segundos de los primeros, llegó Dino Pieraligi quien encabezó el segundo pelotón y los acompañó en el podio.

La próxima jornada será el 15 de diciembre, también en La Plata, donde se conocerá el nuevo campeón del TCPM, el cuarto escalón de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC).