“Queremos que esto se conozca para que la gente que se tenga que hacer responsable, se haga responsable. Hay una mujer que no hace mucho tuvo una ACV y precisa salir con ambulancia, y éstas no nos entran acá adentro. Hay chicos chiquitos y gente enferma con pulmonía que tienen que salir. Y los de la empresa no se hacen cargo tampoco. Ya no tenemos más calle para salir. Los videos corresponden a la Calle 39. Y cada vez que llueve, entra un camión y rompen todo. Pedimos algo para el barrio para poder mejorarlo, no que rompan”, nos reportó Susana.

