“Buen día, quería contarles que en el Sanatorio Coopser si uno no tiene los estudios de ahí no te internan. ¿Dónde se vio q tengan que obligarte a tener los estudios del sanatorio?. Cuando fui me dijeron que era política de ellos y que si quería internarme tenia que hacerme todos los estudios de nuevo ahí. Qué vergüenza que tengan que obligarnos, son unos tránsfugas y ni les importa si sos socio o no. Sólo quieren sacar plata a la gente, en menos de una hora me enteré de cuatro casos como el mío. cuando les pregunté donde estaba escrito me contaron que es política de ellos, pedí hablar con un superior y nada. No voy a dejar de decir que las que atienden son unas ordinarias prepotentes. Una vergüenza que yo en plena pandemia me tenga que ir a San Nicolás ame porque ellos no aceptan mis estudios porque no son de ahí. Ni a los socios perdonan, ellos solo quieren sacar plata. Hay q denunciarlos por abandono de persona”, reclamó Carolina a La Opinión.