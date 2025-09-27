En el camino Lucio Mansilla: herido leve en un accidente entre una moto y un automóvil
El siniestro vial tuvo lugar en la zona rural. No pudieron establecerse las causas. La ambulancia del Hospital acudió al lugar y terminó trasladando a ambos conductores. El motociclista presentó lesiones leves.
Un accidente se registró en el camino Lucio Mansilla al 3500, donde colisionaron una motocicleta Guerrero G90 y un automóvil.
Por causas que la investigación establecerá, el rodado menor guiado por un hombre de 23 años de edad, impactó contra un auto guiado por una mujer de 33 años.
Una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó a ambos conductores hasta al nosocomio local. El conductor de la motocicleta presentó lesiones de carácter leves, mientras que la mujer resultó ilesa.
