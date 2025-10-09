Este miércoles, en distintos operativos, se llevaron a tres aprehensiones relacionadas con la posesión de drogas ilegales.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la esquina de Mateo Sbert y Bozzano, donde efectivos policíales interceptaron a un hombre de 30 años que caminaba por la zona. Durante la inspección, encontraron entre sus pertenencias una pequeña cantidad de marihuana.

A un hombre de 35 años le secuestraron casi un gramo de marihuana.

Minutos más tarde, en Alvarado y Hermano Indio, fueron demorados dos individuos de 23 y 35 años. En este caso, la policía secuestró envoltorios plásticos que contenían clorhidrato de cocaína.

Dos hombres circulaban con cocaína y fueron aprehendidos.

En todos los hechos intervino la Fiscalía N° 7, que ordenó el secuestro de los estupefacientes, la notificación correspondiente conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y la liberación de los implicados.

