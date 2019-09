En Del Viso, el +45 de Mitre perdió con Atlético Pilar y dejó su racha

El equipo de mayores de 45 años de Mitre perdió hoy como visitante frente a Atlético Pilar 73 a 68 en la octava fecha del campeonato que lleva adelante la Asociación Zárate-Campana (ABZC) y dejó una racha de seis triunfos consecutivos.

El Rojo no tuvo una buena noche en Del Viso donde el Rancho hizo de local porque su gimnasio se está remodelando y se llevó una derrota que no tenía en los papeles pero no lo alejó de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Sus máximos anotadores fueron Héctor Vaccari con 23 puntos y Diego Pascual con 16. El plantel lo completaron Alfredo Diamante, Matías Morales (8 unidades), Ariel Terré (6), Marcos Graci, Daniel Rebossio (12) y Flavio Vetta (3).