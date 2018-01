En 2017 hubo casi 900 denuncias por robos y hurtos en el partido de San Pedro

El desborde de causas judiciales es habitual en San Pedro y las estadísticas de las fiscalías descentralizadas que tienen asiento en la ciudad dan cuentas de una tendencia al alza que aparece agravada por la disolución de una de las tres Unidades Fiscales de Instrucción (UFI), la ausencia de un espacio de mediación comunitaria municipal que impidan que disputas barriales menores lleguen a la Justicia y la falta de un Juzgado de Garantías con asiento en la ciudad que permita acelerar los trámites.

De las 3487 denuncias que se realizaron en 2017 en el partido, 471 fueron por robos y 386 por hurtos, hechos más comunes y cotidianos. Los delitos contra la propiedad siguen teniendo una marca preocupante a pesar de la mayor cantidad de móviles, la sobretasa de seguridad que pagan los contribuyentes y la creación de la Policía Local.

En la ciudad sólo quedaron dos fiscalías tras el cierre de la 7 por la suspensión de Gabriela Ates. La 5, de Marcelo Manso, acaparó 166 presentaciones por hurto y 224 por robo. La 11, de Viviana Ramos, atrajo 220 por hurto y 247 por robo.

Como robo se entiende al apoderamiento ilegítimo de bienes de otro con violencia, intimidación o fuerza, condiciones que no tiene el hurto, muchas veces no informados porque las víctimas los consideran "hechos menores" y, por consiguiente, no aparecen en las estadísticas oficiales aunque son un problema cotidiano.

Las estadísticas devuelven el debate acerca de la necesidad de un Juzgado de Garantías con asiento en San Pedro o Baradero que atienda las causas de ambas ciudades, que en conjunto abarcan casi el 50 por ciento de todo el Departamento Judicial de San Nicolás.