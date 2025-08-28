En La Opinión & Sin Galera necesitamos un/a operador/a técnico/a que nos acompañe en las transmisiones en vivo de nuestros programas.

👉 ¿Qué tareas vas a tener?

Manejar el software de transmisión (VMix u OBS).

Coordinar cámaras, audio y la parte técnica durante los programas.

Dar una mano con la edición de videos para redes y web.

Cuidar y mantener los equipos del estudio.

📌 Qué valoramos:

Que tengas ganas de aprender y resolver cosas en vivo.

Experiencia en transmisiones, radio o streaming (suma mucho, pero no es excluyente).

Conocimientos de edición de video.

🕘 La disponibilidad principal es los sábados a la mañana, con posibilidad de sumar algunos horarios especiales.

📩 Si te interesa, mandanos tu CV a [email protected] con el asunto Operador Técnico.

