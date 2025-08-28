Empleos: Se busca operador técnico para transmisiones de streaming
Estamos buscando un/a operador/a para sumar al equipo de La Opinión & Sin Galera.
En La Opinión & Sin Galera necesitamos un/a operador/a técnico/a que nos acompañe en las transmisiones en vivo de nuestros programas.
👉 ¿Qué tareas vas a tener?
- Manejar el software de transmisión (VMix u OBS).
- Coordinar cámaras, audio y la parte técnica durante los programas.
- Dar una mano con la edición de videos para redes y web.
- Cuidar y mantener los equipos del estudio.
📌 Qué valoramos:
- Que tengas ganas de aprender y resolver cosas en vivo.
- Experiencia en transmisiones, radio o streaming (suma mucho, pero no es excluyente).
- Conocimientos de edición de video.
🕘 La disponibilidad principal es los sábados a la mañana, con posibilidad de sumar algunos horarios especiales.
📩 Si te interesa, mandanos tu CV a [email protected] con el asunto Operador Técnico.
