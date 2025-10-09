Empleos: Estamos buscando apoyo contable
🔎 Estamos buscando apoyo contable
Si tenés experiencia en tareas contables (contador/a, estudiante avanzado o idóneo), queremos conocerte.
👉 Tareas:
• Registro de asientos contables.
• Tareas administrativas relacionadas con la contabilidad general de la empresa.
• Colaboración en la liquidación de sueldos y demás procesos rutinarios del área.
• 💻 Se valorará experiencia en el uso de sistemas de gestión contable.
📩 Enviá tu CV a: [email protected]
🔒 CONFIDENCIALIDAD GARANTIZADA: LOS CURRÍCULUMS RECIBIDOS SERÁN TRATADOS CON ABSOLUTA RESERVA!
