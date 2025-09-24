Empleo: empresa busca técnico en mantenimiento
Importante empresa incorpora: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
Requisitos:
- Técnico Electromecánico, Eléctrico o Electrónico
- Conocimientos de electrónica, PLC y variadores de frecuencia, corriente alterna y continua.
- Experiencia técnica (Preferentemente en industrias/ línea de producción)
- Movilidad propia.
Se ofrece:
- Condiciones de contratación y remuneración competitivas.
- Beneficio de compras para empleados
- Comedor en planta
- Estabilidad laboral
Si estas interesado en formar parte de una empresa en constante crecimiento enviá tu CV con asunto “MANT” a la casilla de correo: [email protected]
