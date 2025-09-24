Importante empresa incorpora: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO



Requisitos:

Técnico Electromecánico, Eléctrico o Electrónico

Conocimientos de electrónica, PLC y variadores de frecuencia, corriente alterna y continua.

Experiencia técnica (Preferentemente en industrias/ línea de producción)

Movilidad propia.

Se ofrece:

Condiciones de contratación y remuneración competitivas.

Beneficio de compras para empleados

Comedor en planta

Estabilidad laboral

Si estas interesado en formar parte de una empresa en constante crecimiento enviá tu CV con asunto “MANT” a la casilla de correo: [email protected]

