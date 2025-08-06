Nos encontramos en la búsqueda de personal de mantenimiento con experiencia.



Ofrecemos un ambiente dinámico y la oportunidad de formar parte de un equipo comprometido.

Buscamos personal con experiencia en:

* Jardinería y cuidado de espacios verdes.

* Limpieza y mantenimiento de instalaciones.

* Soldadura y trabajos de herrería.

* Pequeñas reparaciones y albañilería básica.

* Mantenimiento de piscinas (preferible).



Requisitos: Experiencia comprobable, referencias, proactividad y capacidad para trabajar en equipo.



Interesados: Enviar CV con foto a [email protected] o al 3329380422 (solo whatsapp)



Lugar de trabajo: San Pedro, Provincia de Buenos Aires.

