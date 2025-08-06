Empleo: búsqueda de personal para mantenimiento con experiencia
Nos encontramos en la búsqueda de personal de mantenimiento con experiencia.
Ofrecemos un ambiente dinámico y la oportunidad de formar parte de un equipo comprometido.
Buscamos personal con experiencia en:
* Jardinería y cuidado de espacios verdes.
* Limpieza y mantenimiento de instalaciones.
* Soldadura y trabajos de herrería.
* Pequeñas reparaciones y albañilería básica.
* Mantenimiento de piscinas (preferible).
Requisitos: Experiencia comprobable, referencias, proactividad y capacidad para trabajar en equipo.
Interesados: Enviar CV con foto a [email protected] o al 3329380422 (solo whatsapp)
Lugar de trabajo: San Pedro, Provincia de Buenos Aires.
