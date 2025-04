El inminente cierre de las oficinas de la ex Afip, ahora Arca, en San Pedro estuvo presente en el Concejo Deliberante este viernes, en la sesión que se pospuso por el paro general de la CGT del jueves, con Banca Abierta por parte de los trabajadores, que pidieron que se defienda la continuidad del organismo en la ciudad.

La secretaria de Asuntos Sindicales del sindicato Aefip y empleada de Afip/Arca a nivel local Evangelina Morales, vecina de Baradero, fue la expositora en nombre de los trabajadores y contó con un grupo de compañeros de oficina que se acercaron al recinto para apoyarla, además del secretario general de la regional Mercedes, Juan Martín Andrés.

Morales repasó la historia del organismo recaudador nacional en San Pedro y recordó que comenzó a funcionar en la década del 40 para luego, en 1964, inaugurar el edificio propio, ubicado en calle Balcarce, entre Mitre y 25 de Mayo.

La disposición que cierra Afip/Arca en San Pedro entrará en vigencia el primer día hábil tras Semana Santa y entre los trabajadores todo es incertidumbre, puesto que no fueron comunicados oficialmente de un eventual traslado a Zárate, a cuya agencia pasarán a depender los trámites de toda la región.

"Nos toma de sorpresa porque no estamos hablando de ahorro ni optimización de recursos", dijo Morales y señaló que el distrito San Pedro resultó primero en recaudación durante enero y marzo y segundo en febrero entre de las nueve dependencias de la zona.

"San Pedro recauda lo suficiente para no darle pérdida al Estado", dijo y ejemplificó: "Tenemos una recaudación que supera los $ 5.700 millones mensuales. Entre el personal, el servicio de limpieza, las tasas municipales, la luz y el gas no llegamos a 50 millones".

En las oficinas locales del organismo trabajan 18 personas que pasarían a cumplir tareas en Zárate, aunque nadie fue informado oficialmente respecto de esos traslados.

"El más perjudicado es el sector más vulnerable, que va por una certificación, por la clave fiscal, todas cosas que se hacen de manera presencial", señaló sobre el funcionamiento y agregó: "Esto no es un ahorro, es una complicación para los ciudadanos de San Pedro, Baradero y las demás ciudades".

"La idea es lograr que el organismo siga con las puertas abiertas en la localidad. No estamos hablando de ahorro, esto es una improvisación, romper el Estado por romper, sin criterio y sin fundamentos", cerró Morales.

Más tarde, los concejales debatieron para tratar un proyecto de resolución que respalda la posición de los trabajadores y le pide al Estado nacional, específicamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que revea la situación.

La presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela, señaló que "hay 18 trabajadores, 18 familias que se encuentran en situación de incertidumbre" y consideró al decisión del Gobierno nacional "totalmente alejada de la ciudadanía".

Los concejales que responden al Gobierno de Javier Milei votaron en contra: Fernando Negrete y Mauro de Rosa, de La Libertad Avanza, y Diego Lafalce, de Pro-Libertad.

El edil de Juntos por el Cambio Martín Rivas, que había recibido, al igual que el intendente Cecilio Salazar, a la delegada gremial, dijo que si bien está "de acuerdo" con "achicar el Estado", consideró la medida como "populismo de derecha" y llamó a “defender a los vecinos de San Pedro”.

De Rosa se quejó porque los concejales no se "solidarizaron" cuando "no se renovaban contratos a personal municipal que no se alineaba con el Ejecutivo" y sostuvo que "esto es consecuencia de un montón de años de gobiernos que lo único que les importó fue generar puestos de trabajo desde el Estado".

"Hay muchos empleados del Estado que no rinden cuentas de lo que hacen o dejan de hacer", dijo ante la mirada incómoda de los trabajadores de Afip/Arca, que seguían en el recinto. "Evidentemente se utiliza políticamente y hay dos posiciones: la utilización política y dejarte utilizar políticamente para ser visible", les dijo.

Desde la UCR, Paola Basso señaló que hay cuestiones de fondo que trascienden la problemática laboral de los trabajadores. "Es una incongruencia y una incoherencia el planteo del cierre de la agencia local", dijo.

Lafalce se solidarizó con los trabajadores pero votó en contra porque consideró que el Concejo "no es el lugar para llevar adelante este reclamo" y cuestionó que el debate se haya desarrollado en términos políticos, al tiempo que se puso a disposición para gestiones a nivel nacional.

"El tema es político", dijo Rivas y le respondió a De Rosa, que se había quejado de que se llevaran "rencillas personales" al recinto, puesto que el edil de Juntos por el Cambio había cuestionado a los responsables políticos de La Libertad Avanza, en especial a la jefa de Anses, Analía Corvino, a quien cuestionó por "festejar el cierre" de Afip/Arca.