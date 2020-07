Empleado de Toyota con coronavirus contó cómo atraviesa la enfermedad: "Me siento bien de salud y anímicamente"

Claudio tiene 40 años y es empleado de la planta automotriz Toyota. En pareja y con dos hijos, una nena de 8 y un nene de 10, atraviesa en su domicilio el aislamiento estricto tras ser confirmado, el jueves pasado, como caso positivo de coronavirus COVID-19.

El sábado por la mañana dio su testimonio en Sin Galera. En buen estado de salud y anímico, contó cómo atravesó los días desde que comenzó con síntomas hasta que le informaron el resultado positivo, y se refirió a la espera de que pasen los días de cuarentena obligatoria hasta que lo consideren "paciente recuperado".

"Me siento bien de salud. No tengo olfato ni siento gustó, nada, pero por lo demas estoy bien", señaló. Contó que la semana pasada había comenzado con dolores de cabeza que le llamaron la atención y que luego, estando en el jardín de su casa, le llamó la atención no percibir el olor. Ese día, el jueves, lo llamaron para confirmarle que era un caso positivo.

Su nexo epidemiológico es un compañero de trabajo en la planta de Toyota ubicada en la ruta 9 a la altura del partido de Zárate. El muchacho, oriundo de Baradero, dio positivo en los tests aleatorios que hace la empresa, que rápidamente hisopó a tres contactos estrechos del mismo sector de ensamble de la automotriz, entre ellos a Claudio.

"A dos les dio negativo y a mi positivo", contó. El lunes le tomaron la muestra y el jueves estuvo el resultado del análisis. "Me llamó el gerente de salud de Toyota, también el secretario de Salud de San Pedro, se pusieron a disposición", detalló.

Las autoridades les explicaron el protocolo, los delegados sindicales del SMATA en la fábrica donde trabaja se contactaron con él para lo que necesite y, según dijo el propio Claudio, el sistema de Salud funcionó muy bien. La médica Francisca Urrutia es la encargada de su seguimiento. "Estoy muy agradecido con todos", dijo.

En su casa, su esposa y sus hijos están bien de salud y, según le dijeron las autoridades sanitarias, "no hace falta testearlos", informó el paciente. "Dentro de 15 días, cuando me vuelvéan a testear, creo que a ellos también se lo harán", agregó.

"La verdad es que pensé que era cuestión de tiempo que me llegara. Pienso que es un bicho muy pegajoso", reflexionó y señaló: "Lo tomo como veo: la gente se recupera enseguida. Entonces no lo vi grave. Lo que sí, tuve miedo de haber infectado a alguien de riesgo, a alguien mayor y demás, y pase los datos y no había nadie de riesgo".