Empiezan los torneos de la Liga Metropolitana con dos sampedrinas: Renata Ramognino y Mayra Brienza

El sábado 7 de agosto comenzarán los campeonatos de primera división de la Liga Metropolitana con la participación de las sampedrinas Renata Ramognino y Mayra Brienza, exjugadoras de Náutico que harán su presentación en la asociación más importante del país en equipos que incursionarán en categorías de ascenso.

Ramognino es parte del plantel C de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) que competirá en el torneo Damas D. En la zona 2 de cuatro en total su conjunto enfrentará a Luján, Estudiantes de La Plata, San Patricio, Pueyrredón, San Andrés, San Carlos, San Albano, Olivos B, CUBA B, Martín Güemes, Náutico Hacoaj B, Campana y Avellaneda B.

Brienza, por su parte, vestirá la camiseta del elenco B de Municipalidad de Vicente López (VILO) que competirá en la zona 4 del certamen Damas E. “La oportunidad la busqué. Yo estaba con ganas de volver a hockey después de la pandemia, era como una cuenta pendiente jugar acá en Buenos Aires”, contó la delantera a La Opinión.

Brienza -parada, primera de izquierda a derecha- en el plantel B de VILO.

“En febrero me contaron del club y cuando entré a Instagram había prueba de jugadoras todos los lunes de febrero. Fui el último lunes e hice cuatro días de prueba y entre medio un amistoso. A la semana me dijeron que había quedado en el plantel B. Ahí me hice socia del club y empecé a gestionar el pase”, agregó.

La joven de 29 años recalcó que la recibieron “muy bien” a pesar de que “nunca” jugó en ese club y está “muy cómoda”. También reconoció que tenía dudas respecto de superar la evaluación: “No sabía que iba a pasar en esa prueba porque era mucho tiempo sin entrenar que había estado, pero el no ya lo tenía”.

A principios de 2021 varias hockistas de Náutico emigraron a clubes de Capital Federal y el Conurbano en búsqueda de crecimiento deportivo. Además de Ramognino y Brienza, lo hicieron las juveniles Lucía Regueiro, Eugenia Spotti y Martina Rocco, habitualmente convocadas a selecciones de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO) para certámenes regionales y nacionales, a Banco Provincia; y Pilar Zarzecki a Arquitectura.